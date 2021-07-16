وزارة الخارجية تتابع مع سفارة لبنان في جنوب إفريقيا التطورات

صدر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر البيان الأتي:

يهم المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر التأكيد أن وزارة الخارجية والمغتربين تتابع عن كثب مع سفارة لبنان في جنوب إفريقيا تطورات الأحداث الجارية في جمهورية جنوب أفريقيا وإندلاع أعمال العنف والسرقات.

وقد طمأنت السفارة اللبنانية إلى أنه لا إصابات بين اللبنانيين، وأنها على تواصل دائم مع أبناء الجالية المقيمين في المناطق التي تشهد أعمال عنف، وقد إقتصرت الأضرارعلى الماديات في بعض المحال التجارية في كل من مدينتي جوهانسبورغ ودوربن.