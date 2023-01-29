الأحد 7 رجب 1444 ﻫ - 29 يناير 2023 |
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وزارة الخارجية تدين الاعتداء على مخيّم جنين

منذ 5 دقائق
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية تدين حادثة اليونيفيل

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دانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين وقتل وجرح عشرات الفلسطينيين.

وحملت الوزارة، في بيان، “إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناطق السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، وكذلك تكرار انتهاك حرمة الحرم القدسي الشريف”.

واذ حيت “إصرار الفلسطينيين على الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بالوسائل المتاحة”، أشارت إلى أن “تدهور الأوضاع هو نتيجة طبيعية لنجاح إسرائيل في القضاء على حل الدولتين وتراجع الاهتمام الدولي بقضيتهم والسياسات العدوانية والعنصرية الاسرائيلية”.

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