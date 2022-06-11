وزارة الخارجية تعزي بضحايا الطائرة المنكوبة

ببالغ الحزن والاسى تبلغت وزاررة الخارجية والمغتربين من سفيرة لبنان في إيطاليا ميرا الضاهر نبأ العثور على حطام الطائرة والتعرف على جثتي المواطنين اللبنانيين طارق طياح و شادي الكريدي.

وكانت وزارة الخارجية تابعت منذ صباح يوم الجمعة، الاتصالات مع المعنيين كافة في إيطاليا للعثور على الطوافة، وتبيان الأمر.

وتتقدم وزارة الخارجية بهذه المناسبة بأحر التعاري من عائلة شادي وبالأخص زوجته واولاده، ومن اولاد طارق ،الذين لم يخسروا فقط الاب بل ايضا الام في انفجار مرفأ بيروت، ونسأل الله ان يمنحهم جميعا القوة والقدرة على تخطي هذا المصاب الاليم