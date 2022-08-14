وزارة الخارجية تعزّي مصر بضحايا حريق الكنيسة

تقدّمت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، بـ”أحر التعازي من جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومةً وشعبا بضحايا الحريق الذي حصل في كنيسة ابو سيفين في محافظة الجيزة، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين”.

وأعربت عن مواساتها الصادقة لأسر الضحايا، راجيةً لارواحهم الرحمة، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وفي آخر المستجدات، كشف وزير الصحة المصرية “خالد عبد الغفار” عن سبب الحريق الذي شبّ في كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة في الجيزة.

وقال عبد الغفار في تصريحات للصحفيين، خلال وجوده في مستشفى إمبابة العام،: “إنه بحلول التاسعة صباحًا اندلعت النيران، بسبب قطع التيار الكهربائي وتشغيل مولد الكهرباء، الذي مع عودة التيار الأصلي انفجر”.

وأضاف: “كانت هناك أخشاب كثيرة بالتزامن مع الانفجار، مما نتج عنه كم كبير من الدخان، خاصةً أن العمارة 4 أدوار وكان بها عدد كبير لإقامة قداس الأحد”.