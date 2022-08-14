الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الخارجية تعزّي مصر بضحايا حريق الكنيسة

منذ دقيقتين
وزارة الخارجية والمغتربين

وزارة الخارجية والمغتربين

A A A
طباعة المقال

تقدّمت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، بـ”أحر التعازي من جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومةً وشعبا بضحايا الحريق الذي حصل في كنيسة ابو سيفين في محافظة الجيزة، والذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين”.

وأعربت عن مواساتها الصادقة لأسر الضحايا، راجيةً لارواحهم الرحمة، ومتمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.

وفي آخر المستجدات، كشف وزير الصحة المصرية “خالد عبد الغفار” عن سبب الحريق الذي شبّ في كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة في الجيزة.

وقال عبد الغفار في تصريحات للصحفيين، خلال وجوده في مستشفى إمبابة العام،: “إنه بحلول التاسعة صباحًا اندلعت النيران، بسبب قطع التيار الكهربائي وتشغيل مولد الكهرباء، الذي مع عودة التيار الأصلي انفجر”.

وأضاف: “كانت هناك أخشاب كثيرة بالتزامن مع الانفجار، مما نتج عنه كم كبير من الدخان، خاصةً أن العمارة 4 أدوار وكان بها عدد كبير لإقامة قداس الأحد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نفايات - تعبيرية
    تكدس أكوام من النفايات.. والأهالي يناشدون
    النائب جبران باسيل
    باسيل: منع التهريب أحد شروط قيام الدولة
    المديرية العامة لقوى الامن الداخلي
    بالصورة: هبة غادرت.. هل من يعرف عنها شيئا؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بالصور: هذا ما وجد بحساب اللبناني هادي مطر الذي طعن سلمان رشدي!!