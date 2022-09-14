الأربعاء 18 صفر 1444 ﻫ - 14 سبتمبر 2022 |
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وزارة الخارجية تُعرب عن قلقها إزاء التطورات العسكرية بين أذربيجان وأرمينيا

منذ 51 ثانية
وزارة الخارجية اللبنانية

وزارة الخارجية اللبنانية

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

إزاء التطورات العسكرية الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا على الأراضي الأرمنيّة، تُعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن قلقها البالغ إزاء العمليّات العسكرية، وتأسف عن القتل والتدمير في البلدات الأرمنية، وتدعو إلى وقف الأعمال العسكرية، واحترام وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات وضرورة مواصلة وتكثيف جهود التفاوض بين البلدين.

كما تشدد الوزارة على ضرورة ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري والعودة إلى الحوار واحترام مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة واعتماد الحلول السلمية لفض النزاعات المكرسة في شرعة الأمم المتحدة، وذلك لوقف الاعتداءات وعودة الأمن والاستقرار.

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