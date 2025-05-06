وزارة الداخلية تعلن عن نتائج الانتخابات في قضاء جبيل

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 في قضاء جبيل.

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الانتخابات البلدية في جبيل

الانتخابات الاختيارية في جبيل

نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء جبيل.

النتائج على الروابط التالية:

– بلدية https://t.co/NKFk5OM8IY

– اختيارية https://t.co/sXrrJ5sMTq — وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 6, 2025

وفي السياق ذاته، كانت قد أعلنت وزارة الداخلية والبلديات، صباح اليوم الثلاثاء، عن تائج الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025 في قضاء عاليه وقضاء كسروان.

كما أعلنت، يوم أمس الإثنين، عن نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025 في قضاء بعبدا.

وانطلقت الأحد الماضي أولى مراحل هذه الانتخابات، في محافظة جبل لبنان، بعد إرجاء هذا الاستحقاق لمدة عامَين بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد آنذاك.

وتمتدّ الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان على فترة 4 أسابيع، مقسّمة بين المحافظات والمناطق.