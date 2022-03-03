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وزارة الداخلية: وقت انجاز “الميغاسنتر” لا يقلّ عن 5 أشهر

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 3 - مارس - 2022 4:10 مساءً
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

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قدمت وزارة الداخلية والبلديات دراسة حول اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى (Mega Centers) في الانتخابات النيابية للعام 2022، وشملت هذه الدراسة النواحي القانونية، الاجرائية واللوجستية ، والموارد البشرية المطلوبة،

الدراسة التي طلبها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الوزارة بعد رسالة من رئيس الجمهورية ميشال عون، خلُصت إلى أنه يتعذّر اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى ضمن المهل المفروضة في قانون الانتخاب الحالي في ظل الحاجة لاجراء تعديلات قانونية، إضافة إلى العقبات اللوجستية والاجرائية، والحاجات على صعيد الموارد البشرية والمادية، مشيرة إلى أن الوقت المطلوب لانجاز التحضيرات لا يقلّ عن خمسة أشهر تبدأ من تاريخ نشر القانون وإصدار المراسيم التطبيقية عند الحاجة، وأنّ الكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ حوالي 5،872،500 دولار أميركي.

وفي ما يلي تفاصيل الدراسة:

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