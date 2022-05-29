وزارة الزراعة: تدعو معامل الالبان والاجبان الى تصريف الانتاج المحلي

احتجاجاً على دخول الحليب السوري بأسعار مضاربه الى الاسواق، والذي يشكل خطر على المحاصيل اللبنانية، نفذ المزارعين السبت، اعتصاماً بحيث قاموا برمي الحليب على الطرقات.

وبعد الاعتصام دعت وزارة الزراعة في بيان، معامل الأجبان والألبان، في إطار متابعة موضوع تصريف الإنتاج المحلي من الحليب الطازج، الى “التزام شراء الحليب من المزارعين وفق السعر التوجيهي المحدد منها وهو 70 سنتا للكيلو من باب المزرعة، وخصوصا في ظل ورود العديد من الشكاوى بعدم التزام البعض منهم السعر أو الكمية”.

وقالت: “تتابع الوزارة موضوع تدفق الحليب الطازج من خارج الحدود بطرق غير شرعية وهي على تواصل يومي مع مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بهذا الشأن. ويشهد الاسبوع المقبل استكمال اللقاءات والمشاورات التي يقوم بها وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، وتتضمن زيارات ميدانية وقرارات حاسمة ستعلن”.

وختمت: “تؤكد الوزارة التزامها القضايا المحقة للمزارعين والوقوف بجانبهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتدعو جميع المعنيين إلى التعاون والتضامن لضمان استمرار آلاف العائلات التي تعتاش من هذا القطاع”.

كما وأعلنت وزارة الزراعة في بيان “البدء بحملة مكافحة حشرة السونة في حقول القمح والشعير بالتعاون مع الجيش اللبناني، حيث سيتم الرش جوا على عدد من المناطق بواسطة الطوافات إبتداء من الإثنين 30 أيار 2022”.

وأشارت إلى أنها, “عملت على تأمين الأدوية في منتصف الشهر الحالي، ولم يتم المباشرة بعمليات الرش لأسباب لوجستية وتقنية منها عائد للاحوال الجوية وموجة الرياح والغبار”.

وأملت الوزارة من مربي النحل في النطاق الجغرافي المحيط لحقول القمح ضمن نطاق محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، “اتخاذ التدابير الوقائية وإبعاد الخلايا عن الحقول المشمولة بالرش، على أن يصدر بيان لاحق حول إنتهاء عمليات الرش”.