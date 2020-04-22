وزارة الزراعة: جدول أسعار الفاكهة والخضار حتى نهاية شهر نيسان

وضعت وزارة الزراعة جدولاً لأسعار المنتجات الزراعية في أسواق الجملة في لبنان، للأسبوع الممتد من 22 إلى 28 نيسان 2020.

وحسب الجدول، بلغ المعدّل الأدنى لسعر الجملة لباقة البقدونس 300 ليرة، فيما وصل المعدّل الأقصى للسعر إلى 400 ليرة. أما ربطة البصل الأخضر، فوصل سعرها الأدنى إلى 750 ليرة، في حين سعرها الأقصى وصل إلى 1000 ليرة.

السعر الأدنى لكيلو البندورة الجبلية وصل إلى 1500 ليرة، والأقصى وصل إلى 3000 ليرة، فيما كيلو البندورة المزروعة في الخيم، وصل في أدنى سعر إلى 1750 ليرة وفي السعر الأقصى إلى 2250 ليرة. أما السعر الأدنى لكيلو البطاطا المحلية فسجّل 900 ليرة والسعر الأقصى وصل إلى 1100 ليرة، أما المستوردة فسجل سعرها الأدنى 1000 ليرة والأقصى 1200 ليرة.

وأشارت الوزارة إلى أن على تجار المفرّق زيادة نسبة من الربح تتراوح بين 20 و30 بالمئة فقط.