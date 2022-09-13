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وزارة السياحة: متحف جديد على الخارطة السياحة الرياضية

منذ 39 دقيقة
وزارة السياحة

وزارة السياحة

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أعلن وزير السياحة وليد نصار ادراج الوزارة لـ”متحف كرم للمجسمات والسيارات المصغرة” على خارطة السياحة الرياضية المحلية والخارجية، وترويجه باعتباره موقعا سياحيا ورياضيا في لبنان”.

وجاء الاعلان الرسمي خلال حفل دعا اليه بطل لبنان السابق للراليات وتسلق الهضبة نبيل كرم وأقيم في “شركة كرم للأخشاب” في زوق مصبح.

وحضر اضافة الى الوزير نصار، رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح رئيس بلدية جونيه الشيخ جوان حبيش، رئيس بلدية زوق مصبح المحامي عبدو الحاج، رئيس النادي اللبناني للسيارات والسياحة المحامي ايلي آصاف، الأمين العام كميل اده، ،عدد من اعضاء مجلس الادارة ورجال صحافة واعلام.

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