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وزارة السياحة مهنّئةً ميّاس: رفعتوا راس كل لبناني ببلدنا

منذ 9 دقائق
لحظة فوز فرقة ميّاس

لحظة فوز فرقة ميّاس

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هنّأت وزارة السياحة فرقة “ميّاس” على فوزها بلقب America’s got talent.

وقالت: “حلم جديد وأمل جديد عم نعيشو مع فرقة “ميّاس”، اليوم يلّي بفوزها خلّتنا نرجع رغم كل الظروف لمجد لبنان وصورتو الحلوة بعقول العالم كلّو”.

وأضافت: “مبروك “ميّاس” رفعتو إسم لبنان بالعالم ورفعتو راس كل لبناني ببلدنا”.

وقد فازت فرقة “مياس” اللبنانية بلقب America’s got talent، بعد منافسة شديدة على اللقب بين أهم المواهب من حول العالم.

وكانت فرقة مياس كانت قد حصلت على “الباز الذهبي” في المرحلة الأولى من البرنامج، بعدما منحتها لها النجمة العالمية صوفيا فيرغارا، وبذلك تمكنت الفرقة من تجاوز مرحلة التصفيات والانتقال مباشرة إلى مرحلة العروض نصف النهائية.

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