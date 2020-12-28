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وزارة السياحة: 56 قرار إقفال بحق مؤسسات سياحية مخالفة لقرارات التعبئة العامة

منذ 44 دقيقة
وزارة السياحة

وزارة السياحة

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أعلنت وزارة السياحة أنّ قسم الضابطة السياحية في الوزارة بالإضافة إلى قسم الشرطة السياحية، سطرا 831 محضر ضبط و56 قرار إقفال بالشمع الأحمر بحق مؤسسات سياحية مخالفة في الأشهر الأخيرة، وذلك تنفيذاً للتعاميم والقرارات الصادرة عن وزير السياحة بناءً على مقررات اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا.

ودعت الوزارة، في بيان، المؤسسات السياحية والمطاعم والمقاهي والحانات والمراقص الليلية كافة، بالإضافة إلى جميع المواطنين والأفراد الذين ينظمون حفلات وسهرات عامّة أو خاصّة في منازلهم، للتنبّه إلى خطورة الوضع الصحي وارتفاع نسبة العدوى بفيروس كورونا من أشخاص مصابين به من دون أي أعراض ظاهرة عليهم، ودعتهم للإلتزام بأقصى معايير الوقاية والتباعد تجنباً لإصابتهم به.

وأكّدت الوزارة تشدّدها في محاسبة كل مؤسسة سياحية مخالفة لقرارات التعبئة العامّة والشروط والمعايير الصحية المعلن عنها من قبل وزارتي الصحة العامة والداخلية، وإقفالها بالشمع الأحمر على الفور من دون إنذارات مسبقة.

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