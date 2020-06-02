وزارة الصحة اجرت فحوصات لمخالطين سوريين لافراد بنغاليين في رأس النبع

مبنى العمال في رأس النبع
مبنى العمال في رأس النبع

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أنهى فريق طبي تابع لوزارة الصحة العامة إجراء فحوصات PCR في منطقة رأس النبع لعينات من مواطنين وعمال سوريين مخالطين لأفراد الجالية البنغلادشية الذين أصيبوا بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور عبد الحسين يوسف المشرف على إجراء الفحوصات أنها “شملت 176 شخصا، وهي المرحلة الثانية بعد المرحلة الأولى التي جرت قبل أربعة عشر يوما حين طلب من المخالطين إلتزام الحجر، وستحسم نتائج فحوصات المرحلة الثانية إمكان وجود مصابين بالفيروس بهدف عزلهم، أو عدم ذلك ليعود الأصحاء إلى حياتهم الطبيعية”.

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