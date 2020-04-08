وزارة الصحة: ارتفاع الإصابات بكورونا الى 575 بعد تسجيل 27 إصابة جديدة

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ تسجيل 27 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، وبذلك يرتفع العدد الاجمالي للحالات المثبتة الى 575، موضحة أن ععد الفحوصات التي أجريت للمقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية يبلغ 587 ظهر نتيجتها 15 حالة كورونا، كما أجري 276 فحصا للمغتربين ظهر نتيجته 12 إصابة بالفيروس.

ونقلت مصادر إعلامية أن اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع سيعقد غداً قبل جلسة مجلس الوزراء للبحث بتمديد فترة التعبئة العامة المرجحة حتى نهاية الشهر الجاري وتقييم الإجراءات الاخرى المطبقة لمنع انتشار وباء كورونا

11 اصابة على متن طائرتي مدريد وباريس

وكانت وزارة الصحة فد أعلنت أنه تم التأكد من إصابة سبعة ركاب بـ COVID-19 من أصل 108 كانوا على متن الطائرة التي أقلت مغتربين ووصلت أمس من مدريد.

كما تم التأكد من إصابة أربعة ركاب بـ COVID-19 من أصل 118 كانوا على متن الطائرة التي وصلت من باريس.

وعليه سيتم اخراج الحالات الايجابية الى المستشفى تباعا، مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علما انه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض الى المستشفى لاعادة الفحص المخبري.

وسيتم الإعلان عن نتائج الفحوصات التي أجريت للركاب على متن طائرتي اسطنبول ولاغوس فور صدورها في وقت لاحق.