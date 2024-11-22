وزارة الصحة: استشهاد 5 مسعفين في ضربات إسرائيلية متفرقة على جنوب لبنان

قالت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة إن خمسة مسعفين استشهدوا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

وذكرت الوزارة أن ثلاثة مسعفين استشهدوا وأصيب ثلاثة آخرون في ضربة إسرائيلية على بلدة القطراني جنوبا.

وأضافت أن غارة إسرائيلية في وقت سابق على مركبة أسفرت عن استشهاد مسعفين اثنين في بلدة دير قانون رأس العين بجنوب البلاد.

هذا و شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، و جاء ذلك بعد ان وجّه الجيش الاسرائيلي، إنذاراً جديداً الى سكان الضاحية الجنوبية.

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي في الساعات الأولى لصباح اليوم 3 غارات استهدفت حارة حريك و الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت.

و أرسلت إسرائيل قوات برية إلى جنوب لبنان في الأول من أكتوبر تشرين الأول في إطار تصعيد هجومها الذي تقول إنه يستهدف حزب الله.

وتزعم اسرائيل إن هدفها هو تأمين عودة عشرات الآلاف ممن تم إجلاؤهم من شمال إسرائيل بسبب الهجمات الصاروخية التي يشنها حزب الله.