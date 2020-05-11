وزارة الصحة العامة: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 859

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 14 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد إلى 859 إصابة.

وقال وزير الصحة العامة حسن حمد سابقاً انّ “الاسترخاء المبالغ فيه واللامسؤولية المدنية اللذين طبعا سلوك المجتمع اللبناني خلال الأيام الماضية يقفان وراء هذا الارتفاع الكارثي في عدد الاصابات بفيروس كورونا، والذي قد يكون مؤشراً إلى احتمال تفلّت الأمور وخروجها عن السيطرة، وبالتالي الانطلاق مجدداً من نقطة الصفر”.

ولفت الى انّ كل الإجراءات التي اتخذتها َوزارة الصحة لا تزال مستمرة، لكن المشكلة تكمن في استسهال المجتمع التفلت من الضوابط المحدّدة وعدم تقيّده بقواعد التخفيف المتدرج للتعبئة العامة.

وحذّر حسن من انّ ذريعة الوضع الاقتصادي الصعب لتبرير الاستهتار، وعلى أحقيتها، لا تقاس ولا تقارن بالثمن الباهظ الذي سيدفعه لبنان إذا انتشر وباء كورونا بوتيرة مرتفعة، ولن يكون نظامنا الصحي، كما النظام الصحي في أرقى الدول، قادراً على اللحاق بها وتحمّل تداعياتها.