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وزارة الصحة تسجل 10 حالات في نتائج فحوص رحلات اضافية وصلت الى بيروت

منذ 33 ثانية
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 25/11/2020 و26/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 10 حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 25/11/2020 كالتالي:

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 26/11/2020 كالتالي:

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

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