وزارة الصحة: تسجيل حالات جديدة على متن رحلات وصلت بيروت في 1 و2 الجاري

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 1/1/2021 و2/1/2021، مشيرةً الى أن النتائج اظهرت وجود 10 حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 1/1/2021 كالتالي:

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (حالتان إيجابيتان).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 757 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 2/1/2021 كالتالي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).

رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية).