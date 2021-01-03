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وزارة الصحة: تسجيل حالات جديدة على متن رحلات وصلت بيروت في 1 و2 الجاري

منذ 48 دقيقة
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 1/1/2021 و2/1/2021، مشيرةً الى أن النتائج اظهرت وجود 10 حالات إيجابية.

وجاءت نتائج 1/1/2021 كالتالي:

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (حالتان إيجابيتان).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 757 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 2/1/2021 كالتالي:

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).
رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية).

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