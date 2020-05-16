وزارة الصحة: تسجيل 11 حالة جديدة بفيروس كورونا 6 لوافدين و5 لمقيمين والمجموع 902 إصابة

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أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي عن مستجدات ​فيروس كورونا​، أن الفحوصات المخبرية للكشف على كورونا أكدت تسجيل 11 إصابة جديدة، 6 من تلك الإصابات لوافدين إلى ​لبنان​، و5 لمقيمين في لبنان.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 902 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في لبنان في 21 شباط الماضي.

وأوضح تقرير الوزارة أن عدد الوفيات بهذا العدوى بقي مستقرا على 26 حالة وفاة من دون زيادة، كما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 247 حالة شفاء أي نتيجتين سلبيتين متتاليتين.

فحصوصات في مستوصف الحريري في صيدا القديمة

وأعلنت وزارة الصحة العامة، أنها ستنظم بالتعاون مع مستوصف الحريري الطبي الإجتماعي في صيدا القديمة، يوما مخصصا لإجراء فحوص كورونا ” PCR” مجانا، بمشاركة “رابطة كاريتاس” و”مستوصف الشهيدة ناتاشا سعد”، الثلاثاء 19 أيار 2020 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا في مركز مستوصف الحريري الطبي الاجتماعي في حي رجال الأربعين – صيدا القديمة.