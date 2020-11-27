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وزارة الصحة: تسجيل 37 حالة في نتائج فحوصات رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

منذ 24 دقيقة
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 23/11/2020 إضافة إلى فحوص رحلات وصلت بتاريخ 24/11/2020 و25/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود سبع وثلاثين (37) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 23/11/2020 كالتالي:

– رحلة ميلان: شركة MEA رقم 236 (جميعها سلبية).

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (خمس حالات إيجابية).

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).

– رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).

– رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (ست حالات إيجابية).

وجاءت نتائج 24/11/2020 كالتالي:

– رحلة اديس ابابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

– رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ست حالات إيجابية).

– رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

– رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية).

– رحلة كييف: شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية).

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان).

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).

وجاءت نتائج 25/11/2020 كالتالي:

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

– رحلة اسطنبول: الرحلة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

– رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (حالتان إيجابيتان).

– رحلة النجف: الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان).

– رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

– رحلة أضنا: شركة Pegasus رقم 6700 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 421 (حالة إيجابية واحدة).

– رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).

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