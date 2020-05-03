وزارة الصحة: تسجيل 4 إصابات جديدة بـ “كورونا” وارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 737

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي “تسجيل 4 حالات جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 737 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل حالتين بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، وحالتين بين الوافدين من ​غينيا​”، لافتةً إلى أنّ “عدد حالات الشفاء من الفيروس استقرّ عند 200، وكما استقرّ عدد الوفيات على 25 حالة، إذ لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية”. وذكرت “أنّها أجرت 890 فحص “كورونا” للمقيمين، و468 فحصًا للوافدين عند الوصول”.

ويذكر أن اتحاد بلديات إقليم التفاح، قد اعلن في بيان، أن “نتائج فحوص الـPCR، التي أجرتها وزارة الصحة منذ أيام، في نطاق إقليم التفاح، لمواطنين خالطوا حالات مصابة أو ممن يعانون من أعراض تنفسية وجيوب أنفية وأمراض تحسسية صدرية أو ممن يكونون في ميدان عملهم على تماس دائم مع آخرين، جاءت جميعها سلبية، نحمد الله على سلامة الجميع ودمتم بخير وعافية”.

بيروت اليوم..

وفي إطار تخفيف إجراءات التعبئة العامة خلت شوارع العاصمة بيروت اليوم من السيارات رغم القرار الذي يسمح بسير جميع المركبات (ذات الأرقام المفردة أو المزدوجة) ولوحظت حركة خجولة على الطرقات الفرعية والعامة.

ويذكر هن أن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أصدر مذكرة عدل بموجبها مواقيت الفتح والإقفال للمؤسسات التجارية والصناعية، إيذانا ببدء المرحلة الثانية من خطة الحكومة.

ويشار إلى أن قرار التعبئة العامة قد مُدّد مع السماح لبعض المؤسسات التجارية المباشرة بعملها ضمن شروط واجراءات محددة.

وذكرت مصادر مطلعة أن فتح المحال والمؤسسات المسموح لها تبعاً للمرحلة الثانية من خطة الحكومة مدة 3 أيام في الأسبوع هي في إطار التجربة فإذا لم ترتفع نسبة حالات المصابين بكورونا سيسمح لها بالفتح 5 أيام وإذا تبيّن العكس فإنّه سيُتخذ قرار بإعادة الإغلاق فوراً