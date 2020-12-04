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وزارة الصحة: تسجيل 40 حالة جديدة في فحوصات رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

منذ 57 دقيقة
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 1/12/2020 و2/12/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 40 حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 1/12/2020 كالتالي:

” رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (كلها سلبية)
” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (كلها سلبية)
” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (كلها سلبية)
” رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (كلها سلبية)
” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (كلها سلبية)
” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
” رحلة كييف: شركة BAY رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (كلها سلبية)
” رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة لندن: شركة MEA رقم 202 (كلها سلبية)
” رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (كلها سلبية)
” رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (كلها سلبية)
” رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (كلها سلبية)
” رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (كلها سلبية)
” رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (كلها سلبية).

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