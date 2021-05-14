وزارة الصحة: تسجيل 7 حالة إيجابية بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 12 و 13أيار؛ وأظهرت النتائج وجود 7 حالات إيجابية.

وجاء استكمال نتائج 12/5/2021 كالتالي:

– رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)

– رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

– رحلة برلين: شركة SR رقم 134 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

– رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1313 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

– رحلة عمان: شركة BAY رقم 782 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)

– رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية).

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 13/5/2021 كالتالي:

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

– رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

– رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

– رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

– رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).