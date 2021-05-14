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وزارة الصحة: تسجيل 7 حالة إيجابية بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت

14 - مايو - 2021
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 12 و 13أيار؛ وأظهرت النتائج وجود 7 حالات إيجابية.

وجاء استكمال نتائج 12/5/2021 كالتالي:

– رحلة الشارقة: شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1311 (حالتان إيجابيتان)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
– رحلة الدوحة: شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية)
– رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
– رحلة برلين: شركة SR رقم 134 (جميعها سلبية)
– رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
– رحلة دوسلدورف: شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 1313 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
– رحلة عمان: شركة BAY رقم 782 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
– رحلة باريس: شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية)
– رحلة أبيدجان: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة الكويت: الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية).

وجاءت الدفعة الأولى من نتائج 13/5/2021 كالتالي:

– رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
– رحلة كوبنهاغن: شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
– رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
– رحلة عمان: شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
– رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
– رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
– رحلة عمان: شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
– رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
– رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
– رحلة أورلي: شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
– رحلة أثينا: شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

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