وزارة الصحة تعلن سقوط قتيل في الغارة الإسرائيلية على بلدة تولين

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة تولين قضاء مرجعيون أدت إلى سقوط قتيل وإصابة شخص آخر بجروح.

وقالت الوكالة الوطنية إن المسيرة الإسرائيلية “نفذت غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة تولين، ما أدى إلى وقوع إصابات (لم تحدد عددها)”.

وفي سياق متصل، ألقت مسيرة إسرائيلية أخرى قنبلة صوتية باتجاه بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، فيما ألقيت قنبلتان صوتيتان أخريان من طائرة مسيرة على بلدة الخيام جنوب البلاد، بحسب الوكالة.

​​​​​​​وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 268 قتيلا و567 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.