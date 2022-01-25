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وزارة الصحة توضح حول تصريح الدخول للوافدين ونتيجة PCR

منذ 3 ساعات
وزارة الصحة اللبنانية

وزارة الصحة اللبنانية

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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:

“يهم وزارة الصحة العامة إعلام الوافدين إلى لبنان أنه في حال عدم تلقيهم رسالة نصية SMS برابط التصريح لدخول لبنان بعد التسجيل على منصة MOPH PASS أو بنتيجة اختبار الـPCR في خلال ثمان وأربعين ساعة من وصولهم، يمكنهم الحصول على التصريح كما نتيجة الاختبار من خلال الدخول إلى الرابط التالي:

https://PASS.MOPH.GOV.LB

ثم اتباع الخطوات المبينة بالصورة أعلاه وذلك كالتالي: 

– اضغط على زر ” الاطلاع على التصريح او نتيجة اختبار PCR

– املء بياناتك الشخصية التالية:
الاسم، رقم جواز السفر، تاريخ الولادة، ورقم الهاتف الجوال

– اضغط على زر “بحث” للحصول على نتيجة PCR”.

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