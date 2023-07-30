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وزارة الصحة تُخلي المرضى من مستشفى صيدا

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 30 - يوليو - 2023 5:01 مساءً
مستشفى صيدا الحكومي

مستشفى صيدا الحكومي

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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة في بيان اليوم الأحد، أنه “نظرا للأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة، عمدت الوزارة بالتعاون مع إدارة مستشفى صيدا الحكومي إلى إخلاء كافة المرضى من المستشفى الواقع على تخوم المخيم حفاظا على سلامتهم”.

وأضاف البيان، “وقد نقل عدد من الذين يعانون من حالات صحية حرجة إلى مستشفيات مجاورة. كما يتم العمل حاليا على توزيع مرضى غسيل الكلى على هذه المستشفيات المجاورة ليحصلوا على ما يحتاجون إليه من علاج لا يمكن تأجيله”.

قالت مصادر أمنية (الأحد 30-7-2023) إن شخصين على الأقل قُتلا في اشتباكات مستمرة منذ أمس بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقُتل قيادي في حركة فتح اليوم الأحد في كمين وهو ما تسبب أيضا في جرح عدد من مساعديه.

وبدأت الاشتباكات أمس السبت بمحاولة اغتيال فاشلة لقائد مجموعة إسلامية أدت لمقتل شخص. وأعقب ذلك إطلاق للنار وهجمات شنها مسلحون على مقر حركة فتح.

وقال شاهد إن بعض المتاجر أغلقت أبوابها اليوم الأحد وفر البعض من المخيم مع تصاعد الأعمال القتالية بين الجماعات المتناحرة. وقال الجيش اللبناني إن قذيفة هاون سقطت داخل أحد المراكز العسكرية مما أدى إلى إصابة جندي.

وكثيرا ما يشهد المخيم صراعات بين الفصائل الفلسطينية تتحول إلى أعمال عنف يسقط خلالها قتلى.

ويعيش نحو 400 ألف لاجئ في 12 مخيما للفلسطينيين في لبنان يعود تاريخها إلى حرب عام 1948 بين إسرائيل والدول العربية.

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