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وزارة الصحة: شهيدان من المسعفين في دير قانون رأس العين

منذ 6 ساعات
الغارات على دير قانون رأس العين

الغارات على دير قانون رأس العين

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن العدو الإسرائيلي واصل استهدافه للمسعفين والمنشآت الاسعافية في الجنوب ضاربا بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية والمواثيق الانسانية.

وأضاف اليوم إلى جرائمه العديدة السابقة، استهداف سيارة تابعة لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية عند مفرق دير قانون رأس العين ما أدى إلى استشهاد مسعفين اثنين.

وفي آخر المستجدات أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، بأنّ الطيران الاسرائيلي أغار على المدينة الصناعية في محيط المساكن الشعبية وعلى برج الشمالي والمنطقة الواقعة بين بلدتي صربا وعين قانا وعلى قلب مدينة صور وتحديدًا مبنى الدلباني في شارع قرطاج والذي كان أنذر من العدو، ونفذ غارة عنيفة على حوش صور.

وأفادت “الوكالة الوطنية” برصد توغل للجيش الاسرائيلي داخل بلدة دير ميماس ومنطقة هورا وبالقرب من محطة مرقص. وتحلق “درون” فوق البلدة تطلب من المواطنين عدم الخروج من منازلهم.

كما أشارت إلى أنّ الطيران الحربي شن غارة على المنطقة بين بلدتي شوكين وزبدين في النبطية، وأن العدوان على بلدة دير الزهراني ليلاً أدى الى سقوط شهيد بعدما أغارت الطائرات على منزل من آل روماني في حي كرم البدوية في البلدة.

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