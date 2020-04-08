وزارة الصحة عممت لائحة بالمستشفيات المؤهلة لإجراء فحص SARSCOV2 بتقنية RTPCR
عممت وزارة الصحة العامة لائحة بالمستشفيات المؤهلة لإجراء فحص الـ SARS-CoV-2 بتقنية الـ RT-PCR ، وهي التالية:
– مستشفى رفيق الحريري الجامعي (الفحص مجاني)
– مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت
– مستشفى أوتيل ديو دو فرانس
– مستشفى الجامعة اللبنانية الأميركية
– مستشفى القديس جاورجيوس (الروم)
– مستشفى المظلوم
– مستشفى هيكل
– مستشفى سيدة المعونات الجامعي
– مستشفى سرحال
– مستشفى بحنس
– مستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي
– مستشفى جبل لبنان
– مستشفى السان جورج الحدث
– مستشفى عين وزين
– مستشفى حمود الجامعي
– مستشفى دار الأمل الجامعي