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وزارة الصحة: لقاح فايزر استحصل على ترخيص للاستخدام الطارىء وعلى موافقة اللجنة العلمية

منذ ساعة واحدة
وزارة الصحة اللبنانية

وزارة الصحة اللبنانية

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أوضح المكتب الاعلامي في ​وزارة الصحة​ العامة في بيان، أن “الوزارة قامت ومنذ الأعلان عن تجربة لقاحات عدة في العالم بالاتصال بالجهات المعنية ك​السفارة الروسية​ و​السفارة الصينية​ وشركات ​الأدوية​ العالمية، التي لها وجود في ​لبنان​، وطلبت تزويدها بجميع المعلومات المتعلقة باللقاحات، ليتم تقييمها وإمكان الاجازة بالاستعمال الطارىء”.

ولفتت الى انه “بناء على المعطيات التي توافرت ل​وزارة الصحة العامة​، ومن أهمها الفعالية واعتماد اللقاح من قبل مرجعيات عالمية، وهي الأساس في تسجيل واعتماد أي دواء في لبنان، تم اختيار لقاح فايزر الذي استوفى تلك الضوابط واستحصل على ترخيص للاستخدام الطارىء Emergency Use Authorization، كما استحوذ على موافقة اللجنة العلمية في وزارة الصحة، وسيحصل لبنان على اللقاح في منتصف شهر شباط على دفعات ليتم تغطية 15% من المواطنين”، مشيراً الى أن “لقاح فايزر يتم استعماله حاليا في ​الولايات المتحدة الأميركية​، ​بريطانيا​ وبعض الدول الأوروبية الأخرى ويتم تلقيح العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية كخطوة أولى”.

وأوضحت انه “بالتزامن قامت الوزارة بالتفاوض مع منصة كوفاكس العالمية للحصول على لقاحات إضافية التي ستعتمد لاحقا من قبل ​منظمة الصحة العالمية​ لتغطية 20% اضافية من المواطنين تباعا، وفق خطة اللجنة الوطنية المشرفة على لقاحات ​كورونا​، ومن ضمن الاستراتيجية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، تسريع التسجيل لأي لقاح يستوفي المعايير المعتمدة من دون استنسابية لتوفيره عبر ​القطاع الخاص​ ضمن القوانين اللبنانية المرعية الاجراء من حيث التسجيل والتسويق” .

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