fbpx

برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

وزارة الصحة: للتعاون مع البلديات وأطباء الأقضية للحد من تجاوزات التعبئة

منذ 8 ثواني
وزارة الصحة اللبنانية

وزارة الصحة اللبنانية

A A A
طباعة المقال

صدر عن وزارة الصحة العامة البيان الآتي:

“بعد وصول شكوى إلى وزارة الصحة العامة عن استمرار مزين نسائي بعمله رغم إصابة إبنه بفيروس كورونا، قامت الفرق المختصة التابعة للوزارة بإجراء كشف تبينت بنتيجته صحة الإصابة؛ وبما أن المزين والد المصاب من المخالطين المقربين، تم إقفال الصالون إحترازيا للتأكد من سلامته وعدم نقله العدوى للزبائن.

بناء عليه، تتمنى وزارة الصحة العامة على المواطنين الإستمرار بالتعاون مع البلديات وأطباء الأقضية الذين يمثلون عين الوزارة، بهدف وقف التجاوزات والمخالفات التي تعيق الهدف المنشود من الإقفال والتعبئة العامة، وهو الحد من تفشي العدوى في المجتمع”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مدرسة
    تعليق التعليم الحضوري في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة
    سوبرماركت
    نقابة السوبرماركت: طرح الدليفري مرفوض
    مستشفى-تعبيرية
    مستشفى البوار: الوضع ينذر بالأسوأ

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تساقط الشعر مؤشر خطير لعدة أمراض
    منها عصير البصل … علاجات منزلية فعالة لمحاربة تساقط الشعر
    الأزمة الاقتصادية اللبنانية تتفاقم
    دولار السوق السوداء طلوع والوضع الاقتصادي نزول
    لقاح فايزر ضد كورونا
    توفيت بعد يومين من تلقيها لقاح “فايزر” … هذه قصة الممرضة البرتغالية