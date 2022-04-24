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وزارة الصحة: مستشفيات الشمال ستسقبل جرحى زورق طرابلس وجثامين الضحايا

24 - أبريل - 2022
وزارة الصحة

وزارة الصحة

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أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة في بيان، أن “الوزارة أبلغت مستشفيات منطقة الشمال إستقبال جرحى حادثة الزورق كما جثامين الضحايا وإتمام الإجراءات اللازمة لتسليم الجثامين إلى الأهالي. وتم إحصاء ستة ضحايا حتى الساعة بمن فيهم الطفلة التي تم العثور عليها لدى اكتشاف حادثة الغرق”.

وأوضح مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف الحلو أن “الفرق الطبية التابعة للوزارة تنسق إجراءات الإغاثة مع الجيش والصليب الأحمر في مرفأ طرابلس، حيث تمت المعالجة الفورية في المكان نفسه ل36 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة ونقل ثمانية جرحى إلى المستشفيات التي اتمت علاجهم قبل مغادرتهم فجرا”.

هذا وتم إدخال جريحين إضافيين قبل الظهر إلى المستشفى الإسلامي.

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