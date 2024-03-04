الأثنين 23 شعبان 1445 ﻫ - 4 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزارة الصحة: هذه الاعتداءات المرفوضة تخالف القوانين والأعراف الدولية

منذ 33 دقيقة
وزارة الصحة

وزارة الصحة

A A A
طباعة المقال

شجب المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة في بيان، بـ”أشد العبارات الغارة التي استهدفت مركز الهيئة الصحية الإسلامية – الدفاع المدني في بلدة العديسة، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مسعفين وجرح اثنين آخرين”.

وأكد أن “إصرار العدو الاسرائيلي على تكرار اعتداءاته على المراكز الصحية لن يؤدي إلى التغاضي عن هذه الجرائم التي تتمادى قوات الاحتلال في ارتكابها منذ بدء عدوانها على الجنوب، حيث بلغ العدد الإجمالي لشهداء الهيئة الصحية وكشافة الرسالة سبعة إضافة إلى عشرة جرحى وتدمير وتضرر 17 سيارة إسعاف”.

وأعاد “التأكيد أن هذه الاعتداءات المرفوضة تخالف القوانين والأعراف الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف، التي تشدد على ضرورة تحييد المراكز الصحية والعاملين الصحيين، إفساحا في المجال لقيامهم بواجبهم الإنساني”.

    المزيد من أخبار لبنان

    عباس الحاج حسن
    الحاج حسن بحث مع رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة في المستجدات الإقليمية
    توقيف - تعبيرية
    توقيف مطلوب عند حاجز ضهر البيدر
    رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، الموفد الأميركي آموس هوكستين
    ميقاتي اطلع من هوكشاتين على المستجدات الأخيرة في المنطقة

    الأكثر قراءة

    عناصر من فرقة التدخل السريع الألمانية
    فرقة التدخل السريع الألمانية تستعد لاتخاذ قرار هام في لبنان إن توسعت الحرب!
    عروسين-تعبيرية
    فيديو يشعل مواقع التواصل.. عروس مصرية تنفعل على المأذون
    الياس بو صعب
    "بو صعب" يكشف لرويترز سبب الأهمية الكبيرة لزيارة "هوكشتاين" إلى لبنان