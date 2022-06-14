وزارة الصحة: يتم ابلاغنا عن حالات محتملة لجدري القردة

كشفت وزارة الصحة أنها تتبلّغ عن حالات محتملة لجدري القردة، وتقوم بتقصي الحالات وارسال العينات الى المختبر المرجعي في فرنسا، بالإضافة الى تتبع المخالطين.

وذكّرت الوزارة في بيان ان مرض جدري القدرة ينتج عن فيروس ينتقل الى الانسان:

– إما من الحيوان الى الانسان عبر الاحتكاك مع حيوانات مصابة (القوارض او القردة) في البلدان المستوطن فيها الفيروس مثل: نيجيريا، جمهورية الكونغو الديموقراطية (كينشاسا)، الكامرون وجمهورية افريقيا الوسطى.

-إما من انسان الى انسان عبر التلامس المباشر مع الآفات الجلدية، الرذاذ او العلاقات الجنسية، أو غير المباشر عبر الأدوات الملوثة.

وتمتد فترة الحضانة من 5 الى 21 يوما. وتتضمن العوارض التالية: حمى، صداع، تضخم في العقد اللمفوية، الم في العضلات، وتعب، ومن ثم طفح جلدي يتطور من بقعي حطاطي الى حويصلي بثري، يبدأ من الرأس وينتشر الى الجسم والأطراف.

عند التشخيص، يطلب عزل المريض طيلة فترة المرض. يعتمد العزل في المنزل في حال كانت العوارض خفيفة. ويطلب العزل في المستشفى في حال ظهور اشتراكات (التهاب الرئة).

في ما خص المخالطين المقربين، فيطلب تحديدهم ومتابعتهم 21 يوما دون اللزوم الى الحجر الصحي او المنزلي. في حال ظهور العوارض لدى المخالطين، يطلب اجراء الفحوصات المخبرية وعزلهم.

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