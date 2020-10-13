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وزارة الصحة: 10 حالات ايجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت

منذ 16 ساعة
مطار بيروت

مطار بيروت

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اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان عن “استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 10/10/2020، بالإضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص PCR لرحلات وصلت بتاريخ 11/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود عشر (10) حالات إيجابية”.

وجاءت نتائج 10/10/2020 كالتالي:

” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالتان إيجابيتان)

وجاءت نتائج 11/10/2020 كالتالي:

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)
” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة إيجابية)
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)
” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
” رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
” رحلة النجف : شركة MEA رقم 329 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة واحدة إيجابية)
” رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (حالة واحدة إيجابية)”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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