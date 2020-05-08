“وزارة الصحة”: 12 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

وزارة الصحة
وزارة الصحة

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أعلنت وزارة الصحة في لبنان عن تسجيل 12 إصابةجديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واجدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقسمت الحالات على الشكل التالي:

6 إصابات جديدة بفيروس كورونا من بين المقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية.

6 إصابات أخرى من بين الوافدين خلال الـ24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة.

223 حالة شفاء وعدد الوفيات: 26.

 

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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