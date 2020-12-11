وزارة الصحة: 12 حالة وفاة و1518 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة العامة اليوم الجمعة 12 حالة وفاة و1518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. يذكر أن منظمة الصحة العالمية قيمت لبنان إيجاباً في التصدي لفيروس كورونا. وأشارت إلى ان لبنان أظهر أداء جيدا رغم ظروفه البالغة الصعوبة”.

وحدد في الوقت نفسه عددا من الإجراءات الواجب تنفيذها في المرحلة المقبلة لمواجهة الأعداد المتزايدة بالإصابات، والتي تحتاج إلى دعم حكومي ودولي لمواكبة رفع الجهوزية وتلبية استشفاء الحالات المصابة التي تحتاج إلى ذلك. كما تم التشديد على إشراك كافة الوزارات والقطاعات المختلفة لمؤازرة وزارة الصحة العامة في المواجهة.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن: “مما لا شك فيه أن الظروف التي خضنا فيها معركة كورونا كانت قاسية جدا، ولكن وجود شركاء حقيقيين مثل منظمة الصحة العالمية أدى إلى تخفيض نسبة المخاطر”.

وأبدى ارتياحه “للتقييم الذي قدمه فريق المنظمة والذي أظهر أن ما تم إنجازه حتى الآن في لبنان هو عمل جيد، ولكن التحدي لا يزال مستمرا ويجب الاستفادة من التنويهات التي عرضت لبناء الاستراتيجيات وتعديل وتحفيز بعض الإجراءات للوصول إلى بر الأمان المنشود، سواء من خلال إجراءات الوقاية الضرورية أم من خلال رفع الجهوزية عبر المؤسسات الشريكة وفي مقدمها منظمة الصحة العالمية”.

ونوه الوزير حسن بـ”فريق منظمة الصحة العالمية الذي زار كل المؤسسات الشريكة الاستشفائية سواء كانت حكومية أم خاصة، واطلع على السياسات واللجان المواكبة ووضع ملاحظات تسهم في تعزيز الإجراءات على مختلف المستويات في مواجهة الجائحة”.

وأكد أن “هدفنا يتركز في تقديم الحماية لصحة الإنسان”.