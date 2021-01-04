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وزارة الصحة: 14 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 2 الحالي

منذ 45 دقيقة
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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افادت وزارة الصحة العامة في بيان، انه “باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 2 كانون الثاني الجاري، أظهرت النتائج وجود أربع عشرة (14) حالة إيجابية.

وجاءت النتائج كالتالي:

رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (سبع حالات إيجابية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 303 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 757 (جميعها سلبية)”.

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