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وزارة الصحة: 35 حالة إيجابية في نتائج فحوصات لوافدين وصلوا إلى مطار بيروت

منذ ساعتين
حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص PCR أجريت في المطار لوافدين وصلوا إلى بيروت بتاريخ 16/12/2020 و17/12/2020 و18/12/2020؛ وأظهرت النتائج وجود خمس وثلاثين (35) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 16/12/2020 كالتالي:

رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
رحلة أكرا: شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (حالة إيجابية واحدة).

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