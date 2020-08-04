وزارة الصحة: 4 حالات ايجابية على متن رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

مطار بيروت
مطار بيروت

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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال نتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 1/8/2020 و2/8/2020 إضافة إلى إقفال نتائج 30/7/2020 بعد إعادة فحص عدد من العينات للتأكد.

وأظهرت النتائج وجود أربع (4) حالات ايجابية

وجاء استكمال نتائج فحوصات 2 آب على الشكل التالي:

o رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (حالة واحدة ايجابية)
o رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
o رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
o رحلة برلين : شركة WOL رقم 4407 (جميعها سلبية)
o رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)
o رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
o رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

وجاء استكمال نتائج فحوصات 1 آب على الشكل التالي:
o رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة واحدة ايجابية)
o رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة واحدة ايجابية)
o رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
o رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
o رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
o رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
o رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
o رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
o رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
o رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
o رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
o رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)
o رحلة الرياض : شركة MEA رقم 425 (جميعها سلبية)
o رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة واحدة ايجابية)
o رحلة دبي: شركةFZ رقم 159 (جميعها سابية)

وجاء إقفال يومية 30 تموز على الشكل التالي:
o رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
o رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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