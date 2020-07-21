“وزارة الصحة”: 6 حالات إيجابية على متن الرحلات القادمة إلى بيروت في 19 الحالي

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أفادت وزارة الصحة العامة بنتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 19/7/2020، والتي أظهرت وجود 6 حالات إيجابية، بالإضافة إلى ملحق لرحلات 18/7/2020 والذي لم يظهر إصابات جديدة.

وجاءت نتائج رحلات 19 تموز على الشكل التالي:

” رحلة اسطنبول : شركة PC رقم 756 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

” رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة واحدة ايجابية)

” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

” رحلة لارنكا : شركة MEA قم 262 (جميعها سلبية)

” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالتان ايجابيتان)

” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

” رحلة أضنة : شركة WLO رقم 4404 (حالة واحدة ايجابية)

” رحلة دبي : شركة UEA رقم 957 (جميعها سلبية)

” رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالتين ايجابيتين)

” رحلة دوسلدورف : شركة WL7 رقم 5512 (جميعها سلبية)

وفي ما يلي إضافة على نتائج رحلات 18 تموز بعد التأكد من بعض العينات:

” رحلة اسطنبول : شركة TK رقم 826 (جميعها سلبية) “.