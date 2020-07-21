“وزارة الصحة”: 6 حالات إيجابية على متن الرحلات القادمة إلى بيروت في 19 الحالي

مطار بيروت
مطار بيروت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أفادت وزارة الصحة العامة بنتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 19/7/2020، والتي أظهرت وجود 6 حالات إيجابية، بالإضافة إلى ملحق لرحلات 18/7/2020 والذي لم يظهر إصابات جديدة.

وجاءت نتائج رحلات 19 تموز على الشكل التالي:

” رحلة اسطنبول : شركة PC رقم 756 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
” رحلة اديس ابابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة واحدة ايجابية)
” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
” رحلة لارنكا : شركة MEA قم 262 (جميعها سلبية)
” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
” رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (حالتان ايجابيتان)
” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
” رحلة أضنة : شركة WLO رقم 4404 (حالة واحدة ايجابية)
” رحلة دبي : شركة UEA رقم 957 (جميعها سلبية)
” رحلة ابو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالتين ايجابيتين)
” رحلة دوسلدورف : شركة WL7 رقم 5512 (جميعها سلبية)

وفي ما يلي إضافة على نتائج رحلات 18 تموز بعد التأكد من بعض العينات:
” رحلة اسطنبول : شركة TK رقم 826 (جميعها سلبية) “.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

مستشفى الجعيتاوي ينفي إصابة عشرات المرضى وأفراد من الطاقم الطبي بفيروس كورونا

البركس: لتسهيل آلية فتح الاعتمادات للشركات المستوردة للمحروقات ووقف ابتزازنا

بلدية بعلبك أقفلت حديقة مرجة رأس العين العامة

لا وجود لحالات كورونا أو الاشتباه بأي شخص مصاب بالفيروس في كفردبيان