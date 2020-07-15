وزارة الصحة: 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2542.
وتوزعت الإصابات على الشكل التالي:
68 عدد الحالات الجديدة المحلية خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
707 عدد الحالات المثبتة الوافدة في لبنان منذ 21 شباط 2020.
23 عدد الحالات الجديدة الوافدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
61 حالة استشفاء منها 14 في العناية المركزة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
1455 عدد الحالات مع شفاء مخبري.
المصدر صوت بيروت إنترناشونال