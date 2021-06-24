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"الصحة" تحدد طريقة المواعيد في ماراتون الجمعة والسبت

24 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 24 - يونيو - 2021 8:52 مساءً
كورونا لبنان
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اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، انه “بعد الإعلان عن ماراتون فايزر غداً وبعد غد، يهم الوزارة دعوة الفئة المستهدفة إلى تسجيل موعد مسبق تفاديا للازدحام في مراكز التلقيح.

وقد وضعت الوزارة بالتصرف العنوان الإلكتروني التالي www.grabajab.com للمساعدة على تحديد المواعيد المبكرة وضمان إتمام التلقيح في أقرب مكان وأسرع وقت ممكن، من دون أن يلغي ذلك ضرورة التسجيل على منصة COVAX الرسمية.

فيديو توضيحي لـ Grabajab.com موجود على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة: www.moph.gov.lb”.

يذكر أن وزارة الصحة العامة أعلنت في بيان، عن “تنظيم “ماراتون فايزر” الجمعة والسبت في 25 و26 حزيران لمواليد 1971 وما دون (ممن يبلغون خمسين عاما وما فوق)، في مختلف مراكز التلقيح المعتمدة للقاح “فايزر” في كل المحافظات اللبنانية”.

وذكرت الوزارة بأهمية “التسجيل المسبق على منصة COVAX الرسمية”.

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