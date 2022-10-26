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وزارة الصناعة تلزم مصانع الثلج إجراء فحوص دورية لمنتجاتها

منذ 41 دقيقة
وزارة الصناعة

وزارة الصناعة

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أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان قراراً ألزم فيه مصانع الثلج إجراء فحوصات دورية لمنتجاتها.

وجاء في القرار:
“إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰(تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ ( إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم۱۳۱۷۳ تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸( تنظیم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم ٥٢٤٣ تاريخ ۲۰۰١/٤/٥( تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم ۸۰۱۸ تاریخ ٢٠٠٢/٦/١٢( تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص
بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على المرسوم رقم 9765 تاریخ ۲۰۰۳/۳/۱۱ (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،
بناء على القرار رقم ٩١٦٣/ت تاريخ ۲۰۲۱/۱۱/١٥ الصادر عن وزير الصناعة (الشروط
والمواصفات الفنية لتجهيز محطات تكرير وتعبئة مياه الشرب)،
و حفاظاً على السلامة العامة و منعاً لإنتشار الأمراض وإلتزاماً بالأحكام القانونية النافذة والشروط الفنية
المفروضة،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: على جميع مصانع الثلج إجراء فحص عاجل لمنتجاتها وعلى نفقتها في معهد البحوث الصناعية خلال فترة ثلاثة أسابيع من تاريخ صدور هذا القرار وإيداع النتائج وزارة الصناعة.
المادة الثانية: على جميع المصانع المذكورة إجراء فحوصات شهرية لمنتجاتها لدى معهد البحوث الصناعية وإيداعنا النتائج.
المادة الثالثة: كل مصنع يثبت أن طرق التصنيع لديه و/أو منتجاته لا تستوفي الشروط ولا تتطابق مع المواصفات اللبنانية النافذة ستتخذ بحقه الإجراءات المناسبة التي يمكن أن تصل حتى
الإقفال وإحالة أصحاب العلاقة على القضاء.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

يبلغ الى:
– الأمانة العامة لمجلس الوزراء الجريدة الرسمية
– وزارة الداخلية والبلديات
– وزارة الطاقة والمياه
– وزارة الصحة العامة
– وزارة البيئة
– معهد البحوث الصناعية
– مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
– المصالح المركزية والإقليمية في وزارة الصناعة”.

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