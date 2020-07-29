وزارة الطاقة أصدرت التسعيرة الشهرية للمولدات

أصدرت وزارة الطاقة المياه التسعيرة الشهرية للمولدات على أساس معدل وسطي لسعر صفيحة المازوت بـ 15690 ليرة وعلى أساس 8000 ليرة كسعر لصرف الدولار الواحد وبالتالي أصبح سعر الكيلواط ساعة بـ 591 ليرة بعدما كان سعره في شهر حزيران 498 ليرة.

وتعويضاً عن سعر مادة المازوت في السوق السوداء، رفع وزير الطاقة ريمون غجر التسعيرة الثابتة، فأصبحت 20 ألف ليرة لكل 5 أمبير و30 ألف ليرة لكل 10 أمبير و40 ألف لكل 15 أمبير، وعن كل 5 أمبير إضافية يضاف مبلغ 5000 على التسعيرة الثابتة.