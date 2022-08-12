وزارة العمل: تعديل قيمة بدل النقل أصبح نافذاً

أعلن مكتب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أن “تعديل ‏قيمة بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع الخاص قد صدر بموجب المرسوم ‏‏8740/ 2022 والمنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 217 تاريخ ‏‏30/3/2012”.‏

وأوضح المكتب، أنه “تحديد قيمة البدل عن كل يوم حضور إلى مركز العمل بـ95 ‏ألف ليرة لبنانية أصبح نافذاً بعد توقيع رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس ‏الحكومة المكلفة نجيب ميقاتي ووزير العمل وموافقة مجلس شورى الدولة عليه”.‏

يذكر أنه اتخذت اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق ‏العام، التي اجتمعت برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، سلسلة ‏من القرارات لمعالجة اضراب موظفي القطاع العام ابرزها لناحية منح مساعدة ‏مالية إضافية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95000 ل.ل. يستفيد ‏منها جميع مَن شملهم قرار مجلس الوزراء ذو الصلة، بشرط حضور يومين على ‏الأقل. ‏

كما اقرت إعطاء تعويض إنتاج عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل في ‏الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة وذلك لشهري آب وايلول، على ألا يستحق ‏التعويض المذكور إلا بحضور الموظف فعلياً الى مركز عمله ثلاثة ايام على الأقل ‏أسبوعياً خلال الدوام الرسمي.‏