وزارة العمل: تعديل قيمة بدل النقل أصبح نافذاً

أعلن مكتب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، أن “تعديل قيمة بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع الخاص قد صدر بموجب المرسوم 8740/ 2022 والمنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 217 تاريخ 30/3/2012”.
وأوضح المكتب، أنه “تحديد قيمة البدل عن كل يوم حضور إلى مركز العمل بـ95 ألف ليرة لبنانية أصبح نافذاً بعد توقيع رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلفة نجيب ميقاتي ووزير العمل وموافقة مجلس شورى الدولة عليه”.
يذكر أنه اتخذت اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، التي اجتمعت برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، سلسلة من القرارات لمعالجة اضراب موظفي القطاع العام ابرزها لناحية منح مساعدة مالية إضافية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95000 ل.ل. يستفيد منها جميع مَن شملهم قرار مجلس الوزراء ذو الصلة، بشرط حضور يومين على الأقل.
كما اقرت إعطاء تعويض إنتاج عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل في الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة وذلك لشهري آب وايلول، على ألا يستحق التعويض المذكور إلا بحضور الموظف فعلياً الى مركز عمله ثلاثة ايام على الأقل أسبوعياً خلال الدوام الرسمي.