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وزارة العمل تعليقاً على التسجيل الصوتي: أخبار ملفقة

23 - يونيو - 2021
وزارة العمل

وزارة العمل

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علق المكتب الإعلامي في وزارة العمل ببيان على ما “يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي منسوب إلى إحدى الروابط يوجه اتهامات مغرضة ضد مناقبية موظفي وزارة العمل متحدثا عن رشاوى ومخالفات وتجاوز للأصول المرعية الإجراء في إنجاز معاملات المواطنين”.

ولفت إلى أن “وزارة العمل يهمها تأكيد زيف هذه الادعاءات، كونها أخبارا ملفقة لا أساس لها من الصحة، وهي ستعمد إلى رفع دعوى في هذا الخصوص أمام المراجع القضائية المختصة، وسلمت التفتيش المركزي الوثائق المتوافرة لديها للمباشرة بتحديد المسؤوليات وملاحقة المرتكبين”.

وأشار إلى أن “الوزارة تؤكد تأكيدا لا لبس فيه التزام كل دوائر وموظفي وزارة العمل أصول العمل الإداري بحذافيره ومتابعتهم لمعاملات المواطنين. كما تشير إلى أن آلية للشكاوى تم وضعها لكل من يود المراجعة أو الاستفسار أو الشكوى، وهو يحظى بمتابعة من وزيرة العمل شخصيا”.

وأعلن أن “وزارة العمل تنبه من مغبة إدراج اسمها في أي تسجيل أو تسريب مهما كان نوعه يقدح ويذم من دون مسوغ او مبرر بمناقبية الجهاز الإداري في الوزارة، وتتمنى من الرأي العام التنبه من هذه المحاولات التي لا تهدف، إلا إلى القضاء على آخر خيط من الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة”.

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