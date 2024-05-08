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وزارة المالية: تأجيل تسديد الضرائب بسبب انقطاع الأنظمة الإلكترونية

منذ 27 دقيقة
وزارة المالية

وزارة المالية

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أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بيان جاء فيه: “حيث أن الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في مختلف وحدات مديرية المالية العامة قد تعطلت عن العمل قسرياً اعتبارا من 25/4/2024 ولغاية 2/5/2024”.

​وأضاف البيان، “وحيث أنه تعذر على المكلفين تسديد إيصالات تحصيل كافة الضرائب والرسوم وأوامر القبض وأوامر التحصيل وإيصالات تحصيل الأقساط المطبوعة سابقاً والتي تنتهي مهلة صلاحيتها بتاريخ 30/4/2024”.

​وتابع، “وحيث أن الفترة من 3/5/2024 ولغاية 6/5/2024 هي فترة عطلة رسمية، ​وحيث أنه يتوجب عدم تحميل المكلفين أية غرامات أو فوائد إضافية نتيجة توقف الأنظمة الإلكترونية عن العمل”.

​ولفت البيان الى أن “لذلك، تُعلم وزارة المالية المكلفين، الذين سبق لهم أن حصلوا على إيصالات تحصيل صالحة لتاريخ 30/4/2024، بأنه تم تمديد مهلة تسديد هذه الإيصالات لغاية 15/5/2024 دون توجب أية غرامة أو فوائد إضافية في حال التسديد بتاريخ أقصاه 15/5/2024%”.

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