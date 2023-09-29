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وزارة المالية ترفع إلى مجلس الوزراء عدداً من مشاريع القوانين

منذ 10 دقائق
وزارة المالية

وزارة المالية

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رفعت وزارة المالية الى رئاسة مجلس الوزراء عدداً من مشاريع القوانين ترتبط بإجراءات ضريبية، وهي:

– مشروع قانون يرمي الى تعديل القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية).

– مشروع قانون يرمي الى تعديل القانون رقم 379/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة).

– مشروع قانون يرمي الى استحداث قانون الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين وعلى أرباح الشركات وسائر الأشخاص المعنويين المستند الى برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي.

– مشروع قانون يرمي الى استحداث وتعديل عدد من المواد القانونية في سياق برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي.

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