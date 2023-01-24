الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
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وزارة المالية تطلب من مصرف لبنان فتح اعتماد لكهرباء لبنان

منذ 7 دقائق
وزارة المالية

وزارة المالية

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أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل الى مصرف لبنان كتابين، طلب في الأول فتح الاعتماد المستندي لصالح شركة VITOL BAHRAIN، على أن يتم تسديد هذا الاعتماد بعد ستة أشهر من حساب الخزينة بالدولار الأميركي المفتوح لدى مصرف لبنان وفق المرسوم رقم 10963 تاريخ 18/1/2023.

وطلب في الثاني تمديد الاعتماد المستندي المقترح لصالح شركة تسويق النفط العراقية SOMO تنفيذاً لإتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي.

وقد أتبع الوزير الخليل الكتابين الى المصرف المركزي، بموافقته على الكتب الواردة من مؤسسة كهرباء لبنان الى وزارة المالية بهذا الخصوص.

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