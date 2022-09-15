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وزارة المال: تحويل المساعدة الاجتماعية للعسكريين وللمتقاعدين منهم عن شهر آب

منذ ساعة واحدة
مبنى وزارة المالية

مبنى وزارة المالية

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أعلنت وزارة المالية في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي، أنها “أنهت عملية تحويل المساعدة الاجتماعية للعسكريين وللمتقاعدين من العسكريين عن شهر آب الماضي والتي توازي راتب شهر كامل، إلى مصرف لبنان، وبات بإمكان المستفيدين تسلمها كل من مصرفه ابتداء من الـ24 ساعة المقبلة”.

وكانت أعلنت وزارة المالية في بيان لمكتبها الاعلامي، أنها أنهت الإجراءات كافة المتعلقة بالرواتب للعاملين في القطاع العام وأحالتهم الى مصرف لبنان على أن تحيل صباح غد المساعدات الاجتماعية ورواتب المتقاعدين، بالتالي سيصبح بإمكان العاملين والمتقاعدين كافة قبض مخصصاتهم تلك اعتبارا من الـ48 ساعة المقبلة كل من مصرفه.

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